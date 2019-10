Primi dettagli sulla serie live-action di Final Fantasy VIX che piace tanto a Netflix

Lo scorso giugno, a sorpresa, Sony Pictures Television ha annunciato una collaborazione con Square Enix e Hivemind per realizzare una serie live-action basata sul mondo di Final Fantasy XIV. A qualche mese di distanza, il fondatore di Hivemind Dinesh Shamdasani ha svelato i primi interessanti dettagli sul progetto.

"E' stata una scelta difficile" ha detto Shamdasani spiegando a IGN perché è stata scelta proprio l'ambientazione dell'MMORPG come riferimento. "Abbiamo certamente preso in considerazione anche il VII. Ma alla fine il XIV è quello che ci ha fatto dire 'Qui c'è tutto ciò che vogliamo'"

Hivemind - compagnia che sta sviluppando anche The Witcher per Netflix - ha in mente di sviluppare una serie longeva che vada a braccetto con il videogioco: "La nostra speranza era quella di costruire qualcosa di figo che andasse avanti per molto tempo. Final Fantasy XIV è, grazie al suo formato, in grado di continuare ad espandersi. Speriamo che possa essere una sorta di impollinazione incrociata dove loro possono dire 'Questa è la nuova espansione', e noi diciamo'Bene, noi faremo così nella seconda stagione', così loro possono fare un'espansione che include anche quegli elementi e possa sembrare come una cosa unica, il che è raro."

Per la gioia di molti fan del franchise, l'ex CEO di Valiant ha confermato che la serie sarà piena zeppa di Chocobo: "Letteralmente, non c'era una singola versione dello script che non includeva la nota 'Più Chocobo'. Uno degli appunti che ho fatto durante un meeting mi ha attirato un sacco di occhiatacce. Ho detto 'Ragazzi, so che tutti volete i chocobo. Nella terza pagina qualcuno cavalca un chocobo senza motivo. È sciocco. È troppo presto.' E tutti mi hanno detto 'Di costa stai parlando? Chiunque dovrebbe cavalcare un chocobo in apertura'... Quindi ci saranno tanti chocobo."

Shamdasani ha poi anticipato cosa possiamo aspettarci dalla parte iniziale della storia: "La prima persona che vediamo è Cid su un dirigibile, ma poi abbiamo un entry Point nuovo in modo che possiamo viaggiare con queste persone attraverso il mondo di Final Fantasy XIV. Inizia con Cid, il dirigibile, tutto riguardo a Final Fantasy e poi si vira bruscamente in un'altra direzione... Camminiamo per il mondo nel personaggio surrogato, costruiamo il nostro team e fondamentalmente facciamo Final Fantasy senza che le persone che non conoscono Final Fantasy capiscano che lo stiamo facendo. Almeno questa è l'idea. È presto, perciò può ancora essere cambiato."

Stando a Shamdasani, Netflix sta provando "costantemente" ad acquistare i diritti della serie di Final Fantasy, ma l momento Hivemind non si sente pronta per prendere un impegno con una specifica piattaforma.