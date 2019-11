I primi due minuti di Vikings 6 ci mostrano il viaggio di Ivar il Disossato

Abbiamo potuto avere un breve assaggio della prossima stagione dello show di History Channel grazie al trailer di Vikings 6, adesso i fan saranno entusiasti di vedere i primi minuti della premiere che andrà in onda il 4 dicembre.

Troviamo il video di Rotten Tomatoes TV in calce alla notizia, nei due minuti ci viene mostrato il viaggio di Ivar Il Disossato intorno al mondo, dopo il suo esilio a causa della sconfitta subita per mano del fratello Bjorn. Ad accompagnarlo nel suo peregrinare per la Via della Seta troveremo un suo gruppo di guerrieri, mentre insieme scoprono una parte del mondo mai vista prima.

La durata della prima puntata sarà di due ore, inoltre sappiamo che i venti episodi che compongono la stagione conclusiva saranno divisi in due parti, chiudendo definitivamente lo show nel corso del 2020. Katheryn Winnick, conosciuta ai più come Lagertha, farà il suo debutto dietro la macchina da presa, dirigendo una delle puntate. Nel corso della stagione vedremo le conseguenze della morte di Ragnar, mentre i vari leader dei vichinghi devono affrontare delle nuove minacce. Infine vi lasciamo con i commenti del creatore di Vikings, grato a History di avergli dato la possibilità di raccontare la storia di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli.