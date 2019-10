Ecco i primi minuti del quarto episodio di The Walking Dead 10, "Silence the Whisperers"

In attesa della messa in onda americana del quarto e attesissimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, "Silence the Whisperers", la AMC ha pubblicato online i primi minuti d'apertura della puntata, regalando ai fan una succosa anticipazione di quanto succederà in serata negli Stati Uniti.

Alla regia dell'episodio troveremo Michael Cudlitz, veterano della serie che torna per una puntata i cui primissimi minuti nella opening scene sono accompagnati dal sottofondo di Heaven I Know di Gordi e mostrano diversi personaggi. Vediamo Daryl (Norman Reedus) lasciare davanti alla porta della stanza di Carol (Melissa McBride) una vassoio con del cibo, mentre Lydia si sente ancora fuori posto all'interno della mura di Alexandria.



Nel frattempo, a Hilltop, la coppia formata da Yumiko e Magna si gode un momento di intimità, mentre il leader della colonia Ezekiel soffre di un forte momento di apatia, tormentato dalla sua separazione da Carol e dalla morte del figlio Henry. I problemi si accumulano quando, nel bel mezzo della notte, un albero crolla rompendo parte delle mura di Hilltop, lasciandola scoperta a un possibile attacco dei Sussurratori.



The Walking Dead 10 episodio 4 andrà in onda questa sera, in America, sulla AMC, arrivando domani in italiano come sempre sulla Fox.