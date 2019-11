Ecco i primi minuti del sesto episodio di The Walking Dead 10, "Bonds"

In attesa della messa in onda del sesto episodio della decima stagione di The Walking Dead, intitolato "Bonds" (in italiano "Legami"), la AMC ha pubblicato in rete una clip ufficiale che mostra come sempre i minuti iniziali pre-sigla della puntata, in questo caso dedicati interamente a Carol e Daryl.

Nel filmato vediamo la routine mattutina di Carol (Melissa McBride) prima di uscire di casa. Si alza, si lava, si lega i capelli ormai lunghi, fa colazione e si incammina fuori dall'uscio, verso una nuova giornata e - nello specifico - una nuova missione, a cui si unisce anche Daryl (Norman Reedus). I due si unisco per mettersi sulle tracce di Negan (Jeffrey Dean Morgan), appena evaso di prigione grazie all'aiuto di un complice ancora misterioso.



Quando Daryl chiede a Carol se secondo lei Negan abbia potuto attraversare il territorio dei Sussurratori rivendicato dalla loro leader, Alpha (Samantha Morton), lei dice che è molto probabile, dato che sa perfettamente che gli abitanti di Alexandria non possono oltrepassare quel confine per recuperarlo. Carol sceglie allora un punto di picchettamento, spiegando a Daryl cosa stanno facendo esattamente nel bosco:



"L'Orda di Alpha. La troveremo e la distruggeremo".



The Walking Dead 10 episodio 6 andrà in onda domani, 10 novembre, sulla AMC. Vi lasciamo alla nostra recensione di The Walking Dead episodio 5.