I primi minuti di The Walking Dead 10 saranno qualcosa di totalmente nuovo

Mancano poche settimane al ritorno di The Walking Dead con la sua prima stagione in doppia cifra e Greg Nicotero, veterano regista e truccatore della serie nonché storico volto del cinema horror, e non solo, ha rivelato che i suoi episodi conterranno qualcosa di mai visto nello show.

"Ho diretto i primi due episodi di Walking Dead, e sono davvero tosti. Non posso più aspettare" ha detto Nicotero (via Comicbook.com) durante la serata di apertura dell'Halloween Horror Nights degli Universal Studios, dove ha partecipato al panel "Behind the Screams in compagnia gli organizzatori dell'evento e Eli Roth.

"I primi tre minuti sono diversi da qualsiasi cosa che abbiamo realizzato in precedenza" aveva rivelato Nicotero al Cimic-Con di San Diego. "Per i primi 30 secondi vi chiederete quale show state guardando. Per me questa serie è sempre una sfida."

La premiere della decima stagione, intitolata Lines We Cross, vedrà "Il gruppo di Oceanside continua ad addestrarsi per affrontare i Whisperers", mentre nel secondo episodio (We are the End of the World) "L'origine del rapporto tra Alpha e Beta viene spiegato, mentre i Whisperers si ritrovano per raccogliere un orda."

La decima stagione di The Walking Dead tornerà su AMC dal prossimo 6 ottobre. Nel frattempo vi rimandiamo ai poster con Michonne, Negan e Daryl e le sinossi dei primi otto episodi.