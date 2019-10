I primi otto episodi della sesta e ultima stagione di BoJack Horseman da oggi su Netflix!

Dopo un'attesa lunga più di un anno, l'amatissima e superlativa BoJack Horseman di Raphael Bob-Waskberg è finalmente tornata su Netflix per i primi otto episodi della sesta e ultima stagione di uno degli show animati più esistenzialisti, dissacranti e intelligenti del panorama televisivo contemporaneo.

Come annunciato poche settimane fa, infatti, il colosso dello streaming online ha pubblicato proprio quest'oggi sulla piattaforma i otto episodi dei sedici totali che andranno a concludere la storia di BoJack, Mr. Peanutbutter, Princess Carolyn, Diane e Todd, abitanti di Hollywoo(d) e maschera di dipendenza, divismo, stacanovismo, nullafacenza o ingenuità. La vita descritta con uno stile animato ormai entrato nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo e filtrato dalla vena sarcastica di Waskberg e dal mondo del cinema e della peak tv.



Alla fine della quinta stagione avevamo lasciato BoJack Horseman in un centro di riabilitazione, con Diane che si allontanava in macchina dopo aver accompagnato l'amico nell'ultimo viaggio prima dell'inizio delle cure.



Non vediamo l'ora di capire come terminerà questa sontuosa e brillante serie animata che ci ha tenuto compagnia per sei anni, divertendoci, commuovendoci e aprendoci le porte di un curioso star system caricaturale che nasconde al suo interno tutte le problematiche e criticità di un ambiente malsano se affrontato nel modo sbagliato.



Vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di BoJack Horseman 6.