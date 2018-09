Primi scatti ufficiali dalla terza stagione di Daredevil

Come saprete, i Marvel Studios e Netflix hanno ufficializzato per il prossimo 19 ottobre la terza stagione di Daredevil, serial della Casa delle Idee incentrato sul famoso antieroe dei fumetti della Marvel.

Ora Entertainment Weekly ha diramato sul web due nuovi scatti ufficiali - in attesa di un full trailer. Le foto mostrano Daredevil di nuovo con il suo costume iniziale totalmente nero e una che vede Matt Murdock (Charlie Cox) con il suo miglior amico Franklin 'Foggy' Nelson (Elden Henson).

"Foggy ha tentato di andare avanti con la sua vita e superare la morte di Matt" ha spiegato il nuovo showrunner della serie, Erik Oleson "Se pensi che il tuo miglior amico è morto e decide di non dirti che invece è sopravvissuto, potresti avere dei problemi con tutto questo".

"Matt inizia questa stagione ferito sia psicologicamente che emotivamente che spiritualmente" continua "E' arrabbiato con Dio, è arrabbiato per aver rischiato la sua vita per fare il lavoro di Dio. Matt si dirige in una direzione oscura dove si rende conto di essere incapace di essere Daredevil, terminerebbe il tutto piuttosto che andare avanti nella sua vita senza le sue abilità. Decide, dunque, di mettere da parte Matt Murdock ed essere soltanto il Diavolo, cosi da isolare la parte più solare di sé stesso".

Matt dovrà combattere contro un Kingpin (Vincent D'Onofrio) "più intelligente, più calcolatore e manipolativo" di sempre.