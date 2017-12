Primo sguardo al finale di stagione di The Gifted. Tutto cambia?

La prima stagione di The Gifted è quasi giunta a termine, e ora arriva un primo sguardo a quello che sembra essere un finale di stagione che cambierà totalmente le carte in tavola!

TVLine ha rivelato una foto esclusiva del finale di stagione di The Gifted, che mostra i fratelli mutanti Andy e Lauren Strucker, che quando si tengono per mano possiedono la capacità combinata di scatenare il caos e la catastrofe.

Bene, nella foto che potete trovare in calce alla notizia si stanno tenendo per mano e il risultato finale non può essere niente di buono. Anche se la famiglia Strucker è stata creata appositamente per la serie, The Gifted ha introdotto diversi personaggi degli X-Men dei fumetti durante la prima stagione, tra cui Clarice Fong/Blink, John Proudstar/Thunderbird e Lorna Dane/Polaris. Ecco la sinossi ufficiale della serie:

"THE GIFTED racconta la storia di una coppia suburbana le cui vite ordinarie sono scosse dall'improvvisa scoperta che i loro figli posseggono poteri mutanti. REED (Stephen Moyer, SHOTS FIRED, "True Blood") e CAITLIN (Amy Acker, "Person of Interest") STRUCKER sono tipici genitori della classe media che hanno a che fare con le realtà di crescere una famiglia. Tuttavia, quando i loro figli adolescenti, LAUREN (Natalie Alyn Lind, GOTHAM) e ANDY (Percy Hynes White, "Night at the Museum 3"), sono coinvolti in un incidente al liceo che rivela che sono mutanti, Reed e Caitlin fanno tutto ciò che è in loro potere per proteggere i loro bambini. Costretti in fuga, gli Strucker devono lasciarsi alle spalle le loro vecchie vite per fuggire da un'implacabile agenzia governativa che rintraccia i mutanti, i Sentinel Services, che include l'Agente JACE TURNER (Coby Bell, "Burn Notice").

A complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che Reed è un pubblico ministero nell'ufficio del procuratore distrettuale incaricato di perseguire i mutanti. Disperati e con poche opzioni, l'unica scelta della famiglia è contattare una rete sotterranea che aiuti i mutanti nei guai. I mutanti nella rete -ECLIPSE/MARCOS DIAZ (Sean Teale, "Regno"), BLINK/CLARICE FONG (Jamie Chung, GOTHAM), POLARIS/LORNA DANE (Emma Dumont, "Acquario") e THUNDERBIRD/JOHN PROUDSTAR (Blair Redford , "Soddisfazione")- stanno affrontando però anche i propri problemi. Con uno dei loro membri in prigione e la loro squadra forse compromessa, affrontano un futuro incerto in un mondo che sembra sempre più pericoloso per i mutanti. THE GIFTED è una storia di sopravvivenza, una storia di mutanti che fanno i conti con chi sono, di genitori che amano i propri figli."

The Gifted ritornerà con nuovi episodi Lunedì 1° Gennaio alle su FOX. Il finale della stagione andrà in onda il 15 Gennaio 2018.