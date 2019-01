Primo sguardo a John Malkovich e Jude Law in The New Pope

HBO ha pubblicato (via Collider) la prima immagine ufficiale di The New Pope, l'atteso sequel dello show diretto da Paolo Sorrentino. Ll'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, presenta Jude Law di ritorno nei panni del Papa Pio XIII e la new entry John Malkovich, il cui ruolo rimane sconosciuto.

Dopo aver diretto i 10 episodi di The Young Pope, Sorrentino è tornato a dirigere anche gli 8 episodi di questa serie sequel, la cui sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme ad Umberto Contarello e Stefano Bises. Lo show è descritto come una miniserie ambientata nel mondo del papato moderno.

Il cast della serie vedrà il ritorno di Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, e Maurizio Lombardi, mentre tra i nuovi volti troviamo Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, e Massimo Ghini.

Creata dallo stesso Sorrentino, The Young Pope ha debuttato su Sky nell'ottobre del 2016 e a seguire su HBO nel 2017. La serie ha riscontrato un ottimo successo di pubblico e critica, che ha anche permesso a Law di ottenere un Golden Globe per il miglior attore protagonista in una miniserie. La prima stagione si era conclusa con un punto di domanda sul destino del primo papa americano della storia della Chiesa.

The New Pope è una co-produzione originale di HBO, Sky e Canal+, ed è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court Tv e Mediapro e distribuita da Fremantle.