Primo trailer per Nightflyers, la nuova serie TV di George R.R. Martin

Finalmente è disponibile il primo trailer per, la nuova serie TV dibasata su un racconto del celebre. Qualunque cosa succeda mi raccomando, non riportate la Nightflyers sulla terra!

Come molti di voi già sapranno molto bene, il nome di George R.R. Martin è collegato alla famosissima serie TV e di romanzi Game of Thrones, che dopo essersi guadagnata schiere molto numerose di fan si avvia ora verso la fine con gli ultimi cinque episodi dell'ottava stagione. Il genio di Martin però non riposa mai, ed è già al lavoro su una nuova serie TV, che vedremo prossimamente su SYFY.

Lo show in questione è intitolato Nightflyers, ed è tratto da un racconto scritto dallo stesso Martin nel 1980 e pubblicato un anno dopo: l'intera vicenda può essere considerata come la storia di una casa infestata, ma ambientata all'interno di una navicella spaziale. Della serie TV possiamo gustarci oggi un primo trailer, che non fa altro che sbandierare in faccia ai fan la presenza nel cast della star Phillip Rhys ed il coinvolgimento di Martin, nome che da solo fa muovere migliaia di appassionati.

Del resto il trailer parla chiaro: evitate a tutti i costi di riportare la Nightflyer sulla terra. A noi sembra un avviso piuttosto chiaro, e conoscendo Martin non conviene fare troppo di testa propria...