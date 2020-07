Il Principe Dei Draghi: Netflix annuncia a sorpresa altre 4 stagioni!

Pronti a tornare a Xadia in compagnia di Callum, Rayla ed Ezran? Bene, perché Netflix ha deciso di fare le cose in grande per quanto riguarda Il Principe dei Draghi, ordinando non una, non due, ma ben altre quattro stagioni.

Una mossa davvero audace, che sembra essere stata dettata dall'ottimo successo di pubblico, e ad annunciare la lieta notizia ci hanno pensato gli stessi creatori Aaron Ehasz e Justin Richmond, durante il panel virtuale del Comic-Con Home intitolato Zoom Into Xandia.

"Siamo incredibilmente e straordinariamente grati ai fan e alla comunità che si è dimostrata così appassionata. In tutta onestà, dopo la stagione 3 l'aumentare della passione e dell'amore intorno alla serie, e la quantità di fan art e di discussioni online tra le persone che, tra l'altro, hanno fatto capire in maniera educata a Netflix quanto volessero un continuo per questa storia, sono stati di grande ispirazione, e ha funzionato!".

Se pensate che saranno quattro stagioni ma di dimensione più contenuta siete fuori strada, visto che la durata rispecchierà in tutto e per tutto quanto già visto: nove puntate per ogni stagione. In effetti la terza stagione aveva lasciato aperta la porta per un sequel, pur avendo una trama più autoconclusiva, ma a quanto pare si arriverà fino alla settima.

Tutto sommato gli autori sono riusciti a creare un mondo fantasy coerente, interessante e ben strutturato, senza tralasciare un tocco di ironia che ha reso la serie appetibile a tutti. L'impianto visivo poi è particolarmente riuscito, e se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di dargli una possibilità: è sicuramente una delle serie fantasy Netflix da recuperare assolutamente. Per avere un'idea ecco il trailer de Il Principe dei Draghi 3.