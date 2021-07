Il principe dei draghi 4, i creatori della serie Netflix discutono del futuro di Xadia

Lo scorso anno Netflix ha rinnovato la saga fantasy animata Il principe dei draghi per altre quattro stagioni, che porterà i creatori Aaron Ehasz e Justin Richmond a completare le sette stagioni pianificate inizialmente e ambientate nel mondo di Xadia. Senza contare che Wonderstorm ha in programma altri progetti legati allo show.

Presenziando ad una round table al recente Comic-Con, Ehasz, Richmond e altri membri del team Wonderstorm hanno parlato dei loro piani riguardo alla serie.

"Fin dall'inizio abbiamo lavorato per avere la disciplina necessaria per creare storie e stagioni in maniera tale che si costruisse una saga con molta narrazione" ha dichiarato Ehasz. E questo anche grazie al totale supporto di Netflix.



Solo pochi giorni fa i creatori hanno dichiarato di essere molto orgogliosi di Il principe dei draghi 4:"La narrazione sta sicuramente maturando, perché sappiamo che lo sta facendo anche il nostro pubblico. Come Harry Potter, vogliamo che sia qualcosa con cui le persone crescano e che non sia sempre la stessa storia.

Stiamo andando nella stessa direzione ma vogliamo che sembri qualcosa che cresce con le persone mentre sperimentano la saga" ha proseguito.

E chissà che per Xadia nel futuro non ci sia anche un parco divertimenti:"Adoro andare a Disneyland, amo i parchi a tema. Quindi scherzo costantemente su tutte le cose interessanti che un giorno ci saranno al parco di Xadia. Non posso annunciarlo ma nella mia mente è già in lavorazione".



Quando esce la nuova stagione di Il principe dei draghi su Netflix?