Il Principe dei Draghi 4, Netflix pubblica una nuova clip della quarta stagione!

Ormai da un anno ci chiediamo quando arriverà sui nostri schermi la stagione 4 de Il Principe dei Draghi. Sicuramente la pandemia ha influito sul grande ritardo da un punto di vista produttivo, ma sembra che adesso manchi davvero poco al ritorno dello show. Durante la Netflix Geeked Week è stata infatti pubblicata una clip della nuova stagione.

"THE DRAGON PRINCE: MYSTERY OF AVAROS coming soon to Netflix" ha scritto semplicemente il profilo Twitter nel post che accompagna la clip, e che troverete in fondo all'articolo.

Come sappiamo, lo show animato è stato rinnovato per ben quattro stagioni dopo la fine della terza, arrivata nell'ormai lontano 2019. Da allora sono stati tanti i motivi del ritardo, ma non bisogna disperare: considerando che il secondo e il terzo capitolo sono arrivati entrambi nell'arco dello stesso anno, i creatori Aaron Ehasz e Justin Richmond potrebbero anche aver messo il turbo e pubblicare non solo la quarta nel corso del 2022, ma far arrivare una quinta già nella prima metà del 2023.

Come ricorderete, la terza stagione si era conclusa con la sconfitta di Viren, e molti si chiedono proprio da quale punto riprenderà la storia all'inizio de Il Principe dei Draghi 4. Lo scopriremo, si spera, molto presto. Intanto non ci resta che guardare la clip, mentre attendiamo notizie più precise da Netflix.