Il principe dei draghi 4, quando esce la nuova stagione su Netflix?

Il Principe dei draghi è uno dei titoli di maggior successo su Netflix. La serie animata nel corso della sua terza stagione è stata rinnovata per altre quattro. Questo ha scatenato l'entusiasmo dei fan, che però si chiedono ancora quando arriverà la quarta.

La terza stagione dello show, infatti, è uscita ormai quasi due anni fa, nel Novembre 2019. La produzione, a causa della pandemia, ha poi dovuto rallentare significativamente. Secondo gli aggiornamenti su The Dragon Prince 4 di Gennaio, infatti, il tempo da aspettare sarebbe stato ancora lungo. Ma si tratta di una lunga attesa che sarà ripagata secondo i creatori Aaron Ehasz e Justin Richmord, che promettono sorprese all'orizzonte.

Oggi, però, ci arrivano nuove notizie dal Comic Con at Home. Ehasz ha infatti annunciato "Stiamo registrando gli attori. Molti script sono stati scritti. Bellissimi design stanno tornando, e gli storyboard, è un momento davvero eccitante. La stiamo costruendo e siamo eccitati." Si tratta di una dichiarazione che fa sorridere i fan e fa ben sperare, perché sembra che i lavori stiano procedendo. Tuttavia il creatore della serie ha aggiunto "So che tante persone sono ansiose di sapere cosa sta succedendo. Grazie per la vostra pazienza. Grazie per l'attesa. Non abbiamo ancora una data. [...] Non appena avremo la data ve la daremo. Ma stiamo costruendo qualcosa di cui siamo davvero orgogliosi e penso che lo adorerete."

Il pubblico sperava di vedere la stagione 4 della saga a fine anno, ma da queste dichiarazioni sembrerebbe più probabile che rivedremo i nostri protagonisti nel 2022. Ma non disperate, perché di tempo per divertirci insieme alla serie animata ce ne sarà ancora tanto. E' infatti stato comunicato in un annuncio a sorpresa di Netflix che avremo ancora altre quattro stagioni de Il Principe dei Draghi!