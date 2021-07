Il Principe dei Draghi, i creatori aggiornano sulla stagione 4: 'siamo molto orgogliosi'

I creatori de Il Principe dei Draghi, la serie animata originale Netflix di Wonderstorm e Bardel Entertainment, hanno fornito alcuni aggiornamenti sulla data di uscita dell’attesa quarta stagione e su ciò che ci aspetta in futuro.

Quando durante il panel al Comic-Con at Home dello scorso anno è stato annunciato che Il Principe dei Draghi era stata rinnovata per altre quattro stagioni, i fan sono rimasti entusiasti. Ma quando arriverà davvero la quarta stagione?



Come tutte le produzioni, anche quella de Il Principe dei Draghi è stata influenzata dalla pandemia di COVID-19 in corso, ma un nuovo aggiornamento dai creatori della serie Aaron Ehasz e Justin Richmord durante il panel Comic-Con at Home di quest'anno ci fa sperare di poter vedere presto i nuovi episodi e...molto altro!

All'inizio dell'anno i creatori avevano condiviso nuove informazioni sulla possibile data di uscita de Il Principe dei Draghi, ma Ehasz ha confermato che sfortunatamente non c'è ancora una data di uscita fissata al momento per la quarta stagione.



Il co-creatore Ehasz ha spiegato: "So che molte persone sono ansiose di sentire cosa sta succedendo. Grazie per la vostra pazienza. Grazie per l'attesa. Non abbiamo una data ancora. Il team ha costruito con entusiasmo ed energia lo spettacolo, costruendo la saga, costruendo la stagione 4 e le stagioni in arrivo. Siamo nel bel mezzo della produzione. Sono state scritte molte sceneggiature. Stanno tornando bellissimi design e storyboard, ed è un momento molto eccitante. Quindi la stiamo costruendo e siamo entusiasti", ha dichiarato.

Anche se non c'è ancora una data, Ehasz ha promesso ai fan che riceveranno maggiori informazioni non appena saranno disponibili, "Vorrei potervi dare più notizie oggi, ma non posso ancora. Non appena avremo la data, la forniremo. Ma stiamo costruendo qualcosa di cui siamo davvero orgogliosi e penso che lo adorerete."

Perciò potremmo non sapere ancora quando arriverà la quarta stagione ma ora sappiamo che c’è molto di più in cantiere e le prossime stagioni potrebbero uscire in tempi più brevi tra l'una e l'altra.