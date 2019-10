Il Principe dei Draghi: pubblicato il poster e annunciata la data della première

Novembre sarà il mese che consegnerà agli abbonati Netflix le nuove avventure della serie animata Il Principe dei Draghi, come annunciato al Comic-Con di New York. I creatori dello show, Aaron Ehasz e Justin Richmond hanno ufficialmente comunicato che la terza stagione dello show prodotto da Wonderstorm farà il suo debutto ufficiale il 22 novembre.

Ehasz e Richmond hanno creato insieme il mondo di Xadia, nel quale è ambientato Il Principe dei Draghi.

Aaron Ehasz è stato lo sceneggiatore principale di Avatar: The Last Airbender mentre Justin Richmond è stato il game director di Uncharted 3. Insieme hanno creato una miscela esplosiva tra classico e moderno.

La trama di Il Principe dei Draghi segue un gruppo di giovani avventurieri di diverse nazioni che cercano d'impedire agli avversari di riprendere una guerra sanguinosa.



La nuova stagione di Il Principe dei Draghi si apre quando Callum e Rayla entrano finalmente nella magica terra di Xadia e iniziano l'ultima e più pericolosa tappa del loro viaggio per riunire Zym con sua madre, la Regina dei Draghi.

Nel frattempo, Ezran ritorna nel regno di Katolis per prendere il suo posto che gli spetta sul trono. Lord Viren, imprigionato e disperato, inizia a comprendere il potere del suo nuovo alleato: il misterioso elfo Startouch, Aaravos.

Vecchi e nuovi personaggi, le meraviglie di Xadia e molto altro nella terza stagione di Il Principe dei Draghi. Il rinnovo per la terza stagione è arrivato a marzo dopo l'annuncio dello show nel 2018 con l'arrivo su Netflix delle prime stagioni.