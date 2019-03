Il Principe dei Draghi: la serie Netflix è stata rinnovata per una terza stagione

La serie Netflix Il Principe dei Draghi è stata appena rinnovata per una terza stagione: l'annuncio è stato diramato durante il panel della compagnia di streaming on demand organizzato al WonderCon 2019.

Non sono state rivelate informazioni circa la trama del nuovo corso di episodi, ma per deliziare i fan è stato rilasciato il primo poster ufficiale della terza stagione: come potete vedere in calce all'articolo, l'artwork mostra il giovane principe dei draghi, Azymondias - Zym in breve - di fronte ad un drago adulto.

La data esatta del rilascio della premiere di The Dragon Prince 3 non è stata annunciata, ma quasi certamente la serie tornerà entro la fine dell'anno. Considerando che la seconda stagione debuttò solo cinque mesi dopo la fine della prima, è ipotizzabile che i nuovi episodi arriveranno già a luglio 2019.

Creata per Netflix da Aaron Ehasz e Justin Richmond e prodotta da Wonderstorm, The Dragon Prince è ambientata in un mondo fantastico in cui umani, elfi e draghi sono in conflitto: la storia racconta il viaggio di due fratellastri, Callum ed Ezran, che insieme all'elfa Rayla decidono di restituire al re dei draghi l'ultimo uovo della nidiata, che si credeva distrutto quando in realtà era stato rubato così da scatenare un terribile conflitto razziale.

Anche grazie allo stile grafico in animazione computerizzata, la serie ha totalizzato un invidiabile punteggio del 100% di gradimento sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Tra le altre serie d'animazione Netflix vi segnaliamo il trailer di She-Ra e le Principesse del Potere, rilasciato sempre durante il WonderCon.