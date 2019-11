Il Principe dei Draghi, il trailer della terza stagione in arrivo su Netflix

Callum, Ezran e Rayla tornano all'aventura nella terza stagione de Il Principe dei Draghi, la serie animata di Netflix, disponibile dal 22 novembre.

Pronti a tornare a Xadia?

Il trailer della terza stagione de Il Principe dei Draghi è stato diffuso oggi da Netflix, che solo qualche settimana fa aveva reso disponibili online poster e data della premiere dei nuovi episodi.

"Il Principe dei Draghi è vivo, ed è davvero carino!" è così che parte il video che potete vedere anche in testa alla notizia, che fin da subito ci offre una panoramica di quella che è Xadia.

Secondo la sinossi ufficiale, infatti, "La nuova stagione si apre con Callum e Rayla che arrivano finalmente nella magica terra di Xadia e iniziano l'ultima e più pericolosa parte del loro viaggio per far rinuire Zym con sua madre, la Regina dei Draghi. Nel frattempo, Ezran torna nel regno di Katolis per prendere il suo posto sul trono, trovandosi immediatamente sotto pressione da chi vorrebbe dare inizio a una guerra contro Xadia. Lord Viren, che è impriogionato e disperato, comincia a realizzare il potere del suo nuovo alleato, il misterioso elfo Startouch, Aaravos".

Le mitiche avventure e le epiche battaglie contro le forze del male de Il Principe dei Draghi proseguiranno quindi dal 22 novembre su Netflix.