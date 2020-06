Il principe Filippo compie 99 anni e festeggia con una foto insieme alla Regina Elisabetta

La coppia reale si trova attualmente nella loro tenuta di Windsor, a causa dell'emergenza Coronavirus, ma nonostante questo, ha deciso di festeggiare il compleanno del principe Filippo con una serie di videochiamate con i loro familiari.

Per festeggiare i 99 anni del consorte della Regina, i due reali saranno impegnati in una serie di chiamate via Zoom con i figli e i nipoti. Carlo e la moglie Camilla si trovano in Scozia, ed entrambi si sono rattristati per l'attuale situazione, che non permette a Carlo di partecipare fisicamente alle celebrazioni per il compleanno del padre. È un'occasione importante per il principe Filippo, che era stato il protagonista di una serie di voci infondate sulla sua morte, anche a causa del suo ritiro dalla vita pubblica del paese, avvenuto da quasi tre anni.

Anche Henry e Meghan saranno tra i presenti ai festeggiamenti virtuali, la coppia infatti ha deciso di vivere negli Stati Uniti, a Malibu, dove hanno passato il periodo di quarantena e festeggiato il compleanno del figlio Archie. Nei primi giorni di giugno ricorrere un altro avvenimento importante per la famiglia reale: anniversario dell'incoronazione della Regina Elisabetta, avvenuta più di 60 anni fa nella famosa abbazia di Westminster dopo l'improvvisa morte del padre, Giorgio VI.