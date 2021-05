Il Principe Harry attacca il padre Carlo: 'Un padre tossico, mi ha fatto soffrire'

Il Principe Harry ha rilasciato una delle sue dichiarazioni più eclatanti contro suo padre, il Principe Carlo: in un episodio della sua nuova serie AppleTV+, "The Me You Can't See", Harry ha fornito ulteriori informazioni sulla cultura che pervade la famiglia reale.

Nella serie, che Harry ha co-creato con Oprah Winfrey, il Principe esplora la salute mentale e il benessere emotivo attraverso le storie di persone di tutto il mondo. Per l'episodio finale, però, si è seduto personalmente con la Winfrey per parlare di una delle prime influenze sulla sua salute mentale: suo padre.

"Mio padre mi diceva quando ero più piccolo: 'Beh, era così per me, quindi sarà così per te.'" Ma Harry, ora lui stesso un genitore, ha contestato duramente questo atteggiamento. "Non ha alcun senso - solo perché tu hai sofferto, ciò non significa che i tuoi figli debbano soffrire, anzi al contrario", ha detto. "Se hai sofferto, fai tutto il possibile per assicurarti che le esperienze che hai vissuto non debbano viverle anche i tuoi figli. La cosa fondamentale non dovrebbe essere solo quella di interrompere il ciclo? Non si tratta di impedire che la storia di ripeta?

Tuttavia, la tossicità di cui parla Harry non è terminata con l'infanzia. Come lui e la moglie Meghan Markle hanno rivelato nella loro famigerata intervista a Oprah di marzo, un fattore importante nella loro uscita dalla monarchia lo scorso anno è stata l'incapacità del palazzo di riconoscere le lotte di salute mentale della coppia.

"Alla fine, quando ho preso quella decisione per la mia famiglia, mio padre mi ha detto: 'Non puoi farlo.' E perché no? Mia moglie stava per porre fine alla sua vita. Non dovrebbe essere necessario arrivare a quel punto."