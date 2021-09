Il Principe Harry difende il vaccino contro il COVID: 'Siamo tutti a rischio'

Il Principe Harry ha chiesto ai leader mondiali di continuare a lavorare per espandere l'accesso globale ai vaccini, dicendo che "siamo tutti a rischio" finché non ci sarà una maggiore copertura vaccinale.

In un'apparizione virtuale durante l'introduzione dei GQ Heroes of the Year, categoria vinta dal team del vaccino Oxford-AstraZeneca, il principe Harry ha invitato i governi a fare di più per vaccinare le persone nei paesi più poveri.



"Fino a quando ogni comunità non potrà accedere al vaccino e finché ogni comunità non sarà collegata a servizi affidabili e informazioni sul vaccino, siamo tutti a rischio”.

Ha continuato: "C'è un'enorme disparità tra chi può e chi non può accedere al vaccino. Meno del 2% delle persone nei paesi in via di sviluppo ha ricevuto una singola dose a questo punto e molti dei loro operatori sanitari non sono ancora nemmeno vaccinati. Allo stesso tempo, le famiglie di tutto il mondo sono sopraffatte dalla disinformazione di massa attraverso i media e i social media, dove coloro che spacciano bugie e paure stanno creando esitazione nei confronti del vaccino, che a sua volta porta a comunità divise”.



Lodando gli scienziati, il principe Harry ha dichiarato: "Sono l'orgoglio della nostra nazione e siamo profondamente in debito con il loro servizio. Per il resto di noi, compresi i governi globali, i leader farmaceutici e i capi delle aziende, dobbiamo continuare a fare la nostra parte. Ciò deve includere la condivisione della scienza dei vaccini e il sostegno e il potenziamento dei paesi in via di sviluppo con maggiore flessibilità. Il luogo in cui nasci non dovrebbe influire sulla tua capacità di sopravvivere quando esistono i farmaci per mantenerti in vita e in salute".



Harry, che si è trasferito in America con la moglie Meghan Markle l'anno scorso, sostiene da mesi un accesso diffuso ai vaccini COVID-19.

A maggio, alla trasmissione Vax Live: The Concert to Reunite the World, ha chiesto empatia, fiducia e, soprattutto, vaccinazioni, nella lotta in corso contro la pandemia.

“Questa pandemia non può finire se non agiamo collettivamente con un impegno senza precedenti per la nostra umanità condivisa. Il vaccino deve essere distribuito a tutti ovunque. Il virus non rispetta i confini e l'accesso al vaccino non può essere determinato dalla geografia. Deve essere accettato come un diritto fondamentale per tutti e questo è il nostro punto di partenza", ha affermato.



Recentemente Harry e Megan hanno firmato un accordo con Netflix per promuovere la diversità davanti e dietro la macchina da presa ribadendo il loro impegno nel sociale.