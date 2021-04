Il Principe Harry ricorda il Principe Filippo: 'Maestro del barbecue e delle battute'

Con i riflettori interi puntati addosso dopo le ultime esternazioni sulla Royal Family, il Principe Harry ha fatto momentaneamente ritorno a casa per rendere omaggio al Principe Filippo, scomparso la settimana scorsa all'età di 99 anni: il fratello di William ha dunque voluto ricordarlo con alcune, toccanti parole.

"Mio nonno era un uomo d'onore e dotato di grande umorismo. È sempre stato sé stesso, con il suo spirito tagliente, e sapeva catalizzare l'attenzione in qualunque situazione grazie al suo fascino, ma anche perché non sapevi mai cos'avrebbe potuto dire di lì a poco" ha esordito Harry, che recentemente ha criticato insieme alla moglie Meghan Markle l'invadenza dei media nella loro vita.

"Sarà ricordato come il più longevo consorte di una regnante, un Principe e un Duca. Ma per me, com'è stato per tanti di voi che hanno perso uno o più nonni durante i tragici eventi di quest'anno, era mio nonno: un maestro del barbecue, una leggenda delle battute, sfacciato fino alla fine. Per la Regina è stato una roccia, al suo fianco per 73 anni di matrimonio e, nonostante potrei continuare, so già che se ora fosse qui mi direbbe, brandendo una birra: 'Oh, passa avanti!'. Quindi grazie, nonno, per esserti dedicato a nonna così tanto e per essere sempre stato te stesso. Ci mancherai, ma sarai ricordato per sempre, da noi, dalla nazione e dal mondo" ha poi proseguito il figlio di Diana e Carlo.

Non solo i membri della Royal Family, comunque: nei giorni scorsi anche le star di The Crown hanno omaggiato il Principe Filippo, in particolar modo gli attori che nel corso dello show hanno avuto modo di dar volto al consorte della regina Elisabetta.