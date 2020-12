Il Principe Harry scambiato per un commesso: ecco la sua curiosa reazione

Dopo il traumatico addio al Regno Unito, Meghan Markle e il Principe Harry si godono la loro vita quasi normale negli Stati Uniti senza troppi clamori ma, nei giorni scorsi qualcuno ha addirittura scambiato il sesto in linea di successione alla corona britannica per un commesso.

A commettere il clamoroso errore è stato un bambino che in uno shop temporaneo per addobbi natalizi chiamato Big Wave Dave’s Christmas Trees & Pumpkin Patch è andato incontro al Principe Henry, chiedendogli una mano nella scelta dell'albero di Natale. Quello che un tempo era il più scapestrato dei fratelli Windsor non si è di certo perso d'animo e molto divertito in compagnia di sua moglie ha tentato di dare una mano al piccolo. I due si erano probabilmente recati in questo negozio per poter acquistare loro stessi un albero di Natale con cui decorare la loro suntuosa casa di Montecito.

Questo simpatico avvenimento avrà sicuramente aiutato i Duchi di Sussex ad affrontare la perdita del loro secondo bambino. L'ex attrice ha infatti rivelato di aver subito un drammatico aborto spontaneo che l'ha costretta ad alcuni giorni di ricovero in ospedale. I due però stanno tentando di godersi al meglio il Natale in compagnia del loro Archie.

Intanto Meghan Markle e il Principe Harry hanno anche firmato un accordo con Netflix con lo scopo di promuovere la diversità sia davanti che dietro la macchina da presa.