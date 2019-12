Il principe William con Lady Diana nell'immagine della quarta stagione di The Crown

Ci sarà anche la nuova generazione reale nella quarta stagione di The Crown. Almeno questo è quello che si evince dalle foto tratte dal set del quarto ciclo di episodi, con Emma Corrin nei panni di Diana Spencer, insieme a un bimbo, il principe William, primogenito di Lady D e di Carlo d'Inghilterra. Si affacciano anche gli eredi nei nuovi episodi.

La terza stagione di The Crown è stata ambientata tra il 1964 e il 1977, ed è caratterizzata dalla prima storia d'amore tra Carlo (Josh O'Connor) e Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell), con la loro conseguente rottura. Nell'agosto 2019 è stato confermato il casting di Emma Corrin nel ruolo di Lady D.

"Sono stata fan dello show e pensare che adesso mi unirò a questa famiglia d'attori incredibilmente talentuosi è surreale. La principessa Diana è stata un'icona e il suo effetto sul mondo rimane profondo e stimolante. Esplorarla attraverso la scrittura di Peter Morgan è un'occasione eccezionale e m'impegnerò nel renderle giustizia!" ha confessato Emma Corrin.



Per la terza e la quarta stagione, The Crown ha introdotto un nuovo cast per interpretare la famiglia reale. Claire Foy ha consegnato il ruolo della regina Elisabetta II al premio Oscar Olivia Colman, con Tobias Menzies nei panni del principe Filippo, Helena Bonham Carter in quelli della principessa Margaret, Ben Daniels come Lord Snowdon ed Erin Doherty nelle vesti della principessa Anna.

La quarta stagione avrà lo stesso cast, con le new entry Lady D (Emma Corrin), il principe William e Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson.

Claire Foy tornerà in un flashback nella quarta stagione mentre Netflix ha smentito il rumor su Imelda Staunton per la quinta stagione.