Principessa Diana, il governo britannico contro BBC:'Ciò che è successo non accada più'

A quattro giorni di distanza dalle rivelazioni in seno alla BBC riguardanti l'intervista scandalo del giornalista Martin Bashir alla principessa Diana negli anni '90, non si placano le polemiche e il governo del Regno Unito attacca il network televisivo, attraverso un comunicato del segretario alla Cultura, Oliver Dowden.

Il ministro ha dichiarato:"La BBC deve migliorare la propria cultura per garantire che ciò non accada mai più e ciò significa maggiore priorità sull'accuratezza, l'imparzialità e la diversità d'opinione. Come altri hanno fatto notare, la BBC può occasionalmente soccombere ad un atteggiamento del tipo 'ne sappiamo di più'. Il pensiero di gruppo in qualsiasi organizzazione si traduce in una mancanza di sfide e in uno scarso processo decisionale. Questo è il motivo per cui il cambiamento culturale dev'essere al centro dell'attenzione dopo il rapporto Dyson" ha dichiarato Dowden.



Il ministro ha ribadito che il governo 'non starà a guardare' e che la revisione intermedia dello statuto della BBC sarà usata come un'opportunità per esaminare 'se la governance e le disposizioni normative debbano essere rafforzate'.

Nel report sull'operato di Bashir, si legge che il giornalista ha manipolato il materiale per assicurarsi una sensazionale intervista con la principessa Diana nel 1995, producendo falsi estratti conto che giocavano con le paure della principessa di essere spiata dalla famiglia reale.

La polizia ha dichiarato che esaminerà il caso per vedere se ci sono gli estremi per potersi rivalere nei confronti di Bashir.



Il primo ministro Boris Johnson si era definito 'molto preoccupato' per quanto emerso riguardo l'intervista di Bashir a Lady D. Anche il fratello di Lady Diana aveva criticato la BBC per l'intervista incriminata pochi giorni fa.



Lo scorso agosto il mondo ha ricordato la scomparsa di Lady Diana, nel tragico incidente di Parigi del 1997.