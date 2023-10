La Principessa e il Ranocchio, la serie sequel per Disney+ ha trovato il suo regista!

L'annuncio della serie de La principessa e il ranocchio è arrivato nel lontano dicembre 2020, ma adesso finalmente la serie ha trovato la sua sceneggiatrice e regista principale. Intitolata Tiana, la serie fungerà da sequel a quello che è il 49esimo Classico d'animazione Disney, uscito nel 2009 per la regia dei veterani Ron Clements e John Musker.

Secondo quanto riportato da Variety, Joyce Sherri ha firmato come sceneggiatrice e regista principale della serie animata. La Sherri ha lavorato di recente come sceneggiatrice della serie Netflix di Mike Flanagan, Midnight Mass. Tiana era stata inizialmente annunciata durante l'investor day della Disney nel 2020 e si pensava che avrebbe debuttato quest'anno, ma ora si prevede un debutto nel 2024.

Oltre al suo lavoro su Midnight Mass, Sherri ha scritto e diretto diversi cortometraggi, tra cui Beauty, Forever, Down, Down, Baby e The Family Stone, e ha vinto il concorso per sceneggiature Slamdance 2020 con il suo lungometraggio Sweet Sixteen.

Per quanto riguarda Tiana, la serie vedrà Anika Noni Rose riprendere il suo ruolo di doppiatrice di Tiana. La serie è descritta come una serie di avventure per il personaggio che "parte per una nuova grande avventura come principessa di Maldonia appena incoronata, ma il richiamo al suo passato a New Orleans non è lontano".

La serie sarà prodotta dai Walt Disney Animation Studios, che hanno realizzato anche La principessa e il ranocchio. Nathan Curtis sarà il produttore, mentre Jennifer Lee e Stella Meghie saranno i produttori esecutivi. Meghie era stata precedentemente incaricata di scrivere e dirigere la serie.

Tiana è solo l'ultimo sequel in forma di serie Disney+ di amati film d'animazione Disney. Zootropolis, Big Hero 6 e Cars hanno già avuto un seguito in questo formato. È in lavorazione anche una serie Disney+ dedicata a Oceania, la cui uscita è prevista per il 2024.

Tornando a Tiana, all'inizio di quest'anno era stato annunciato che Jenifer Lewis, che ha doppiato la saggia Mama Odie nel film del 2009, avrebbe ripreso il ruolo per il Disney Parks ride, unendosi agli altri membri del cast che ritornano, Bruno Campos, Michael Leon Wooley e Anika Noni Rose.