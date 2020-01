Pringles ha pubblicato il primo spot con protagonisti Rick e Morty

Nei giorni scorsi vi avevamo segnalato l'accordo tra Pringles e Rick e Morty , che prevede la creazione di alcune pubblicità con protagonista il magnifico duo e addirittura la creazione di un gusto ispirato a Pickle Rick. Ebbene, il primo spot ufficiale è finalmente disponibile!

Pringles ha infatti pubblicato sul proprio canale quello che sembra essere la prima parte di una serie di video, che al momento promettono la stessa follia della serie. Nello spot, che trovate in cima all'articolo, Rick e Summer stanno guardando la televisione e si prendono gioco di una pubblicità delle celebri patatine. A un certo punto compare Morty (che avevamo visto nel teaser intento a istruire altri Morty robot sulla ricetta del nuovo gusto), il quale prova a convincere la sua famiglia a fare scorta di Pringles e da lì in avanti le cose degenerano.



Vedendo come si chiude lo spot, è ragionevole credere che la vicenda con i Morty robot avrà uno o più seguiti e che la storia culminerà in occasione del Superbowl del 2 febbraio, in cui i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs si contenderanno il titolo di campioni.

Inoltre, l'accordo tra Pringles e Rick e Morty potrebbe portare ad altre sorprese per i fan dello show, stando a quanto dichiarato da Jill King, vicepresidente del marketing e delle partnership di Adult Swim, l'emittente che trasmette la serie animata: "I creatori di Rick e Morty non stanno solo creando uno spot esilarante per il Superbowl. Stiamo espandendo questa partnership in modi entusiasmanti, per tutto l'anno. I fan di Rick e Morty avranno nuove incredibili opportunità per mostrare il loro amore per questo show iconico".

In attesa di scoprire lo spot che andrà in onda durante il Superbowl, vi rimandiamo alle nostre impressioni sulla prima parte di Rick e Morty 4.