Prisma: Prime Video annuncia ufficialmente la seconda stagione della serie italiana

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha confermato oggi il rinnovo per una seconda stagione della serie Original italiana Prisma, la cui produzione è attualmente in corso.

Ludovico Bessegato torna alla regia di questo nuovo capitolo del young adult drama dopo che la prima stagione di Prisma è stata acclamata da pubblico e critica. Bessegato firma anche le sceneggiature della serie di formazione insieme a Francesca Scialanca, con questa nuova stagione riprenderà a raccontare le storie di un gruppo di ragazzi di Latina, da dove li avevamo lasciati alla fine della prima stagione, con il ritorno del cast corale composto da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.

La seconda stagione di Prisma è prodotta da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia. Beta Film curerà le vendite internazionali per la distribuzione nel resto del mondo, con una data d'uscita che sarà comunicata prossimamente dalla piattaforma di streaming.

Ricordiamo che tutti gli 8 episodi della prima stagione di Prisma sono disponibili in esclusiva su Prime Video.