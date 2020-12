Prison Break: 5 curiosità che non conoscevate sulla serie

Prison Break è stata una delle serie più avvincenti e più amate degli ultimi anni, le sue cinque stagioni hanno conquistato una schiera di fedeli fan dello show con protagonisti Wentworth Miller e Dominic Purcell nei panni di Michael J. Scofield e Lincoln Burrows.

Ma sapevate che Prison Break è vietato in almeno 13 carceri di cui siamo a conoscenza, presumibilmente perché è considerato una programmazione diseducativa? Non c’è da biasimarli visto che i nostri protagonisti riescono ad evadere di prigione.



Tutte le scene della prigione di Fox River nella prima stagione sono state girate al Joliet Correctional Center chiuso nel 2002, i blocchi delle celle, il cortile e l'infermeria erano tutti luoghi reali.



Fox originariamente aveva rifiutato Prison Break nel 2003, preoccupata per le prospettive a lungo termine dello show o che non facesse abbastanza presa sul pubblico.



Sara Tancredi sarebbe dovuta morire nella prima stagione, ma i fan hanno amato il personaggio di Sarah Wayne Callies ed è stata anche riportata indietro dalla morte all’inizio della quarta stagione a causa della rivolta dei fan.



Uno spin-off intitolato Prison Break: Cherry Hill era in lavorazione nel 2007 e avrebbe seguito la casalinga Molly mentre veniva incarcerata in una prigione femminile. Lo sciopero degli scrittori del 2007-2008 a Hollywood ha fatto naufragare il progetto.



