Prison Break 6: quanto manca alla nuova stagione? Le ultime news

Nel 2018 la FOX annunciò che qualcosa bolliva in pentola riguardo al futuro di Prison Break e che avremmo visto una sesta stagione dello show con protagonisti Wentworth Miller e Dominic Purcell. Ma da allora le cose sono molto cambiate e la sesta stagione è diventata un miraggio.

Prima il creatore della serie Paul Scheuring ha detto che nonostante "il desiderio dei fan e di alcuni attori" non poteva raccontare un'altra storia su questo gruppo di persone, suggerendo che forse qualcun altro avrebbe potuto. Questo non è stato un buon inizio per i lavori sulla sesta stagione.

Nel 2019 anche gli sceneggiatori hanno dichiarato, in un tweet, che la sesta stagione non era nei piani a quel punto.



Dominic Purcell, interprete di Lincoln Burrows, da allora ha espresso più volte le sue speranze e la sua volontà di realizzare una sesta stagione, "Siamo tutti d'accordo sul fatto che se la storia è degna, verrà realizzata", ha detto, aggiungendo un post su Instagram con la didascalia “La stagione 6 accadrà.." ora cancellato.



Di sicuro sappiamo che Wentworth Miller non tornerebbe in Prison Break, infatti ha dichiarato di non voler più interpretare personaggi etero.



Perciò, i potenziali attori di ritorno potrebbero essere Dominic Purcell (Lincoln Burrows), Rockmond Dunbar (C-Note), Robert Knepper (T-Bag), Amaury Nolasco (Sucre) e Inbar Lavi (Saba).

Anche Sarah Wayne Callies potrebbe tornare nei panni di Sara Tancredi-Scofield insieme a Mike Jr. anche se senza Michael è più complicato.



