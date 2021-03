Prison Break 6, Wentworth Miller tornerà nei panni di Michael?

Prison Break racconta la storia di Michael Scofield (Wentworth Miller), che si fa condurre deliberatamente in prigione per aiutare suo fratello Lincoln Burrows (Dominic Purcell) a fuggire dal braccio della morte. Il legame di Michael e Lincoln è uno dei cardini di Prison Break, i fratelli hanno dimostrato che ci saranno sempre l'uno per l'altro.

Miller ha interpretato Michael alla perfezione per cinque stagioni ma nel novembre 2020 ha sconvolto tutti i fan di Prison Break annunciando che non sarebbe più tornato nei panni del brillante Michael Scofield nella possibile sesta stagione dello show.

La star ha pubblicato una foto di un quadrato bianco vuoto sul suo profilo Instagram e ha scritto: "Sono fuori da Prison Break. Ufficialmente. Semplicemente non voglio più interpretare personaggi etero". Miller fa parte della comunità LGBTQIA+ e pur simpatizzando con i fan che potrebbero essere delusi dalla sua decisione, è rimasto fedele alle sue convinzioni.

"Le loro storie sono state già raccontate. Perciò, niente più Michael. Se eravate fan della serie e speravate in altre stagioni...capisco che questa cosa potrebbe deludervi. Mi dispiace."



Al momento non è chiaro se la sesta stagione di Prison Break verrà mai realizzata. La serie originale si è conclusa nel 2009 e successivamente è stato realizzato un revival che si è concluso nel maggio 2017. Anche se ci sono state intense speculazioni sul futuro dello spettacolo con la Fox che nel 2018 aveva annunciato la sesta stagione, salvo poi dichiarare che Prison Break non è attualmente in fase di sviluppo attivo.

Se Miller non sarà più coinvolto nella serie Fox, sarà interessante scoprire come sopperiranno alla sua assenza in un’eventuale sesta stagione dello show.



