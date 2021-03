Prison Break, chi era l'attore più pagato di tutto il cast?

Prison Break vede Wentworth Miller nei panni di Michael Scofield e Dominic Purcell nei panni di Lincoln Burrows, due fratelli che cercano di evadere da un carcere in cui uno di loro è stato rinchiuso ingiustamente.

All'inizio della serie, Lincoln viene condannato a morte per un crimine che non ha commesso e nonostante abbia accettato questo come il suo destino, suo fratello Michael è determinato a salvarlo elaborando un piano che li condurrà fuori dal carcere di Fox River.



La serie è andata in onda originariamente per quattro stagioni su FOX tra il 2005 e il 2009. Nel 2017 la FOX ha realizzato la quinta stagione di nove episodi, andata in onda dal 4 aprile al 30 maggio dello stesso anno.



Nel cast figurano anche Sarah Wayne Callies (The Walking Dead) nei panni di Sara Tancredi, Amaury Nolasco nei panni di Fernando Sucre e Paul Adelstein come Paul Kellerman.



Nel 2016, per realizzare la quinta stagione, Fox ha pagato Wentworth Miller e i suoi colleghi Dominic Purcell e Sarah Wayne Callies, ciascuno poco più di $ 175.000 per episodio.



La quinta stagione sembrava essere la fine della storia, ma poi Purcell ha accennato a una possibile sesta stagione e ciò è stato successivamente confermato da FOX, anche se hanno affermato che la nuova stagione di Prison Break sarebbe stata molto diversa e che era solo nelle primissime fasi di sviluppo.



Sfortunatamente però lo scorso novembre Wentworth Miller ha annunciato che non tornerà nei panni di Michael Scofield in Prison Break per cui i piani per un ritorno dello show si sono seriamente complicati.