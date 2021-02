Prison Break, ecco come guardarlo in streaming legale in Italia

Prison Break nel corso degli ultimi anni è diventata una vera e propria serie cult, ciascuno di noi ha sentito parlare almeno una volta nella vita dell'eccezionale piano di fuga di Michael Scofield che si fa incarcerare nel Fox River Penitentiary per fare chiarezza sull'arresto di suo fratello Lincoln Burrows.

La serie è attualmente disponibile in Italia con le sue 5 stagioni sia su Netflix che su Prime Video, ma presto Prison Break arriverà anche su Disney+. Il prossimo 23 febbraio infatti lo show di Paul Scheuring giungerà sulla piattaforma streaming della casa di Topolino ed andrà ad aggiungersi al suo già ricchissimo catalogo.

In particolare lo show Fox farà parte di Star, il marchio di intrattenimento pensato per i più grandi. Questo nuovo brand va ad aggiungersi già presenti Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney, e offrirà moltissimi contenuti televisivi già noti come anche Lost, Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane, I Griffin, How I Met Your Mother, X-Files e molto altro ancora.

Non è ancora chiaro quale sarà il destino di Prison Break sulle altre piattaforme streaming, ma intanto ci pregustiamo l'idea di poterci goder numerosissime produzioni di alto livello con il solo abbonamento Disney+ il cui prezzo nei prossimi mesi dovrebbe subire una leggera modifica. Pare infatti ormai certo che il costo passerà da 6,99 euro al mese ad 8,99 euro che diventeranno insomma circa 90 euro per l'abbonamento annuale.

Intanto, date uno sguardo a cosa si ispira Prison Break.