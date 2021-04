Prison Break, ecco un curioso dettaglio sul casting dell'amatissimo Wentworth Miller

Wentworth Miller ha interpretato il perfetto Michael Scofield in cinque stagioni di Prison Break ed è lecito pensare che l’attore sia stato scelto molto prima dell’inizio della serie ma in realtà non è affatto così.

Prison Break è andata in onda dal 2005 al 2009 con un revival nel 2017 e ha raccontato l’appassionante storia di due fratelli intenti ad evadere da un carcere: Michael Scofield e Lincoln Burrows interpretato da Dominic Purcell.

Dopo che Lincoln è stato incarcerato ingiustamente nel Penitenziario di Stato di Fox River e accusato dell’omicidio di Terrence Steadman, il fratello del Vicepresidente degli Stati Uniti, Micheal finge una rapina per essere arrestato ed aiutare così Lincoln ad uscire.

Come dicevamo, i due attori non sono stati scelti in anticipo, Wentworth ha ottenuto la parte cinque giorni prima dell'inizio delle riprese come ha rivelato il creatore dello show Paul Scheuring.



“La maggior parte degli attori che hanno provato sembravano falsi nel ruolo di Michael" ma Miller ha impressionato così tanto Scheuring che l'attore è stato richiamato il giorno dopo la sua audizione, con il produttore che gli offriva il ruolo.



Dominic Purcell però ha battuto il record del collega, è stato l'ultimo attore a unirsi al cast 72 ore prima dell'inizio delle riprese. Nonostante queste scelte "dell'ultimo minuto" la chimica tra gli attori è stata perfetta e ha contribuito a rendere Prison Break ciò che è diventato.

La serie ha avuto un successo incredibile ed è ormai un must per gli appassionati del piccolo schermo, sfortunatamente però Wentworth Miller ha detto addio al personaggio di Scofield e non tornerà in un'ipotetica sesta stagione dello show FOX.



