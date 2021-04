Prison Break, un dettaglio macabro riguarda la cella di Lincoln

Quando Prison Break ha debuttato nel 2005 ci ha messo pochissimo a conquistare il pubblico grazie all'intrigante storia di Michael Scofield (Wentworth Miller) intento a mettere in pratica il suo complesso piano per far evadere suo fratello Licoln Burrows (Dominic Purcell) dalla prigione.

Prison Break si è dimostrata una serie così magnetica che la rete, quasi un decennio dopo, ha realizzato un revival.



Il penitenziario in cui i protagonisti vengono rinchiusi si chiamava Fox River e per rendere tutto il più realistico possibile le riprese si sono svolte in un vero carcere, il Joliet Correctional Center, di Joliet, Illinois che aveva alle spalle una lunga storia durata oltre 150 anni. È stato aperto nel 1858 e chiuso nel febbraio 2002, tre anni prima di riaprire le sue porte alla produzione. Per approfondire la vita in prigione e i dettagli dell'evasione, i produttori hanno trovato il luogo perfetto.

Molti membri del cast hanno affermato che lavorare all’interno di un carcere ha aiutato la loro performance permettendogli di entrare di più nei personaggi. Tuttavia, Dominic Purcell ha finito per girare in una cella famigerata, quella che una volta ospitava il serial killer John Wayne Gacy.

Fu condannato a morte e giustiziato con l'iniezione letale nel 1994 dopo aver rapito, torturato e ucciso 33 adolescenti di sesso maschile. Fu catturato in seguito ad un errore nell'occultamento del cadavere della sua ultima vittima nel 1978. Era soprannominato Killer Clown perché si esibiva regolarmente negli ospedali per bambini e in eventi di beneficenza come "Pogo the Clown" o "Patches the Clown".



Alcune persone della troupe e del cast hanno affermato di sentire il suo spirito aleggiare ancora tra le mura di quella cella e non sono mai voluti entrare al suo interno. Purcell ha ricordato in un'intervista: "Sono salito sul set e il truccatore si è rifiutato di entrare in cella. Ho detto: ‘Cosa sta succedendo?’ e mi ha detto: ‘Questa era la cella di Gacy’. All'inizio è stato strano. Adesso è come andare a lavorare”. L'attore ha affermato che era il posto migliore per girare le sue scene.



