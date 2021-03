Prison Break, c'è un buco di trama a metà della prima stagione: lo avete mai notato?

La prima stagione di Prison Break ha catturato l’attenzione dei fan per i suoi ritmi serrati e per la storia raccontata, quella di due fratelli: uno incarcerato e condannato a morte anche se innocente e quella di suo fratello che si fa spedire in carcere per aiutarlo ad evadere.

Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows (Dominic Purcell) sono stati i protagonisti di Prison Break per cinque stagioni andate in onda dal 2005 al 2009 e l’ultima stagione nel 2017. La prigione dalla quale i nostri tentano di evadere nella prima stagione si chiama Fox River, il vero nome della prigione è The Joliet Correctional Center, situata a Joliet, nell’Illinois.

Alla base dello show c'è l'amore, quello di Micheal che rinuncia a una fiorente carriera come ingegnere strutturale per diventare un detenuto e far evadere Lincoln. I due si completano da sempre, Micheal è la testa e Lincoln i muscoli, cercando di fare sempre del suo meglio ogni volta che Michael ne ha bisogno.

Ma, nella prima stagione, alcuni fan hanno notato un particolare strano che riguarda il clima. Infatti nel tredicesimo episodi l’esecuzione di Lincoln Burrows era fissata all’11 maggio per poi essere riprogrammata al 26 dello stesso mese.

Nell’episodio sei e sette, diviso in due parti e intitolato Riots, Drills and the Devil, i personaggi si lamentavano di quanto facesse caldo ma nell’episodio quattordici ambientato a maggio, nevica.

La prima stagione è ambientata indicativamente in pochi mesi primaverili, quindi non dovrebbe essere passato molto tempo dal caldo torrido alla neve.



D’altra parte C-note (Rockmond Dunbar) ci aveva messo in guardia: “Sai cosa si dice del tempo nel Midwest? se non ti piace, aspetta un'ora!” anche se non è questo il motivo del repentino cambio di temperature.



La FOX aveva ordinato per la prima stagione originariamente solo 13 episodi, estendendola a 22 episodi dopo il grande successo ottenuto. I primi 13 sono stati girati precedentemente agli altri, c'è stato un intervallo nelle riprese prima degli ultimi 9 episodi. A quel punto l’inverno era già arrivato in Illinois e il finale del tredicesimo episodio era stato cambiato per estendere ulteriormente la stagione, la produzione poteva fare ben poco per rimuovere tutta la neve scesa intorno a Fox River.

