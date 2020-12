Prison Break: tutte le morti della serie, dalla peggiore alla migliore

Prison Break ha finito la sua corsa nel 2017 con la sua quinta stagione, Wentworth Miller e Dominic Purcell hanno interpretato rispettivamente Michael J. Scofield e Lincoln Burrows. Lo show ci ha regalato molti momenti indimenticabili e diverse morti dolorose durante la sua corsa.

Una morte che ancora oggi addolora i fan è quella di Tweener ucciso a sangue freddo da Alex Mahone nella seconda stagione.



Veronica, l’amica di una vita dei due fratelli ed ex fidanzata di Lincoln, ha lavorato instancabilmente per dimostrare l'innocenza di Lincoln fino a quando non viene brutalmente giustiziata nella seconda stagione da degli agenti dei servizi segreti.

Terrance Steadman ha dimostrato l'innocenza di Lincoln ma in una svolta scioccante, Steadman afferra la pistola di Lincoln e si uccide con orrore dei due fratelli in un motel.



Nella quinta stagione ci viene presentato Whip che scopriamo essere il figlio di T-Bag ma prima di poterci affezionare davvero a lui viene ucciso da A&W e muore tra le braccia del padre. Anche Paul Kellerman è morto nella quinta stagione, per mano di Van Gogh.



Anche Sara Tancredi era stata creduta morta nella terza stagione, salvo poi ricomparire sana e salva nella quarta stagione proprio perché la forte reazione dei fan ha portato alla marcia indietro dell'attrice Sarah Wayne Callies e dei produttori. La morte più sorprendente è stata però senza dubbio quella di Michael Scofield nella quarta stagione che aveva offerto una chiusura allo show, ma la quinta stagione di Prison Break l'ha annullata riportandolo in vita spiegandoci che Michael doveva morire per tenere al sicuro la sua famiglia.

Scoprite perché i fratelli Lincoln Burrows e Michael Scofield hanno cognomi diversi e il leggete il nostro approfondimento sul villain di Prison Break Poseidon.