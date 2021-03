Prison Break, ecco a quali personaggi reali sono ispirati i nomi dei protagonisti

Per realizzare la fortunata serie di successo Prison Break e dare i nomi ai suoi personaggi, il creatore Paul Scheuring ha preso ispirazione da persone realmente esistite che potrebbero sorprendervi.

Prison Break è andata in onda per cinque stagioni dal 2005 al 2009 con l’ultima stagione uscita nel 2017. Lo show segue la storia dell'enigmatico quanto brillante ingegnere, Michael Scofield (Wentworth Miller), e il suo piano per liberare suo fratello Lincoln (Dominic Purcell) dalla prigione prima della sua esecuzione. Per anni gli spettatori sono rimasti incollati alle loro avventure desiderosi di decifrare il piano di Michael, la cospirazione che ha messo Lincoln in prigione e l’incredibile numero di tatuaggi che coprivano ogni centimetro del corpo di Scofield.

La realtà è sempre grande fonte d'ispirazione per qualsiasi opera e Scheuring ha deciso di ispirarsi alla storia degli Stati Uniti d'America per creare i nomi dei suoi personaggi.



Michael Scofield infatti prende il nome da Edward Scofield che fu un politico e militare, 19º governatore del Wisconsin dal 1897 al 1901. Gli altri personaggi dello spettacolo di successo prendono il loro nome dai presidenti degli Stati Uniti d’America.

Il fratello di Micheal, Lincoln Burrows, prende il nome da Abraham Lincoln che è stato il 16° Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1861 al 1865.

"T-Bag" Bagwell (Robert Knepper) prende invece il nome da Theodore Roosevelt, 26° Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1901 al 1909. Mentre Benjamin Miles, "C-Note" Franklin (Rockmond Dunbar), prende il nome da Benjamin Franklin che è stato 6º Presidente del Consiglio Esecutivo Supremo della Pennsylvania e Ambasciatore degli Stati Uniti in Francia e Svezia.

Stacy Keach ha interpretato Henry Pope, il dirigente carcerario del Penitenziario di Fox River. Pope è stato ritratto come un personaggio sorprendentemente genuino, forse perché era basato su una persona reale che Keach aveva conosciuto quando ha passato del tempo in prigione.



Infatti la sua esperienza in carcere lo ha aiutato nell’interpretazione, basando il personaggio di Pope sul direttore della prigione in cui è stato nel 1984, dopo essere stato arrestato per possesso di cocaina e portatore di cocaina in Gran Bretagna all'aeroporto di Heathrow a Londra.

Si è dichiarato colpevole dell'accusa ed è stato condannato a scontare nove mesi nella prigione di Reading. Quell’esperienza lo ha aiutato a plasmare qualche anno dopo Pope in maniera sorprendentemente reale per i fan dello show.

La prigione al centro degli eventi della serie si chiama Fox River, il vero nome della prigione è The Joliet Correctional Center, situato a Joliet, Illinois. Oltre a questo, "Fox River" è in realtà un vero fiume, affluente del fiume Illinois, che scorre da sud-est del Wisconsin a Ottawa, Illinois nel Stati Uniti.



