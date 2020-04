Prison Break, quando arriverà la stagione 6? Dominic Purcell aggiorna sui lavori

Il protagonista Dominic Purcell è tornato ad aggiornare i fan sullo sviluppo della sesta stagione di Prison Break 6, la serie che segue le vicende degli sventurati fratelli Michael Scofield e Lincoln Burrows pronta a fare ritorno con dei nuovi episodi per cui non è ancora stata fissata una data di uscita.

Questo perché, come spiegato dall'attore in un lungo post su Instagram, la produzione inizierà a lavorare alla nuova stagione soltanto quando (e se) verrà trovata una storia adatta per portare avanti la serie.

"Continuano a chiedermi se uscirà Prison Break 6. Quello che posso promettervi è questo. Siamo tutti d'accordo che verrà realizzata solo se ne verrà la pena per la storia. Ora, gli orrori che stanno accadendo a causa dell'emergenza Coronavirus mi spingono a concentrarmi su Prison Break 6" ha scritto Purcell. "Sono convinto che con la distanza sociale e seguendo i consigli degli esperti sui modi per combattere questo catastrofico evento senza precedenti, tutti noi usciremo vincitori in questa lotta contro il Coronavirus.

Parlando dell'impatto dell'emergenza Covid-19, l'attore ha aggiunto: "Grandi compagnie come Netflix sono in disperato bisogno di contenuti. Il più grande regalo che gli artisti possono farvi è l'intrattenimento, perciò riprendiamoci le nostre vite ascoltando gli esperti! Non farò più commenti su Prison Break 6 fino a quando non sarà il momento. Siate intelligenti, attenti e vigili. Il vostro Dom."

