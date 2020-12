Prison Break: quando uscirà la nuova stagione della serie?

Nel gennaio 2018, FOX ha ufficialmente confermato che stava sviluppando una nuova stagione di Prison Break. Da allora le notizie si sono susseguite fino ad oggi con Wentworth Miller che ha ufficialmente lasciato la serie e il futuro sembra sempre più in bilico.

L'ultima stagione si è conclusa con Michael che ha avuto la piena immunità per i crimini che ha commesso mentre era sotto la schiavitù dell'agente della CIA Poseidon (Mark Feuerstein), lasciando il nostro eroe libero di vivere una vita felice con Sara e Mike Jr.



Detto questo, il co-showrunner Vaun Wilmott ha confermato che "le idee stanno filtrando" per la sesta stagione, quindi cosa potrebbe riservare il futuro a Michael e alla banda, quando Prison Break tornerà? Una nuova evasione? Non possiamo saperlo.



I piani si sono complicati quando Wentworth Miller ha annunciato che non tornerà nella sesta stagione di Prison Break e questo sembra essere un grande problema dato che è il protagonista dello show.



"Se arriva la trama giusta, sono sicuro che la banda tornerebbe a farlo di nuovo", aveva detto Vaun Wilmott, sottintendendo che qualsiasi personaggio principale che ancora respira alla fine dell'ultima miniserie potrebbe tornare, ma non Miller a questo punto.



Non c'è una data fissata per l'inizio delle riprese e quindi nemmeno una data d'uscita visto che i lavori sono ancora in corso con Dominic Purcell che ci ha recentemente aggiornato sulla sesta stagione di Prison Break.