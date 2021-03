Prison Break, la serie non doveva esistere: il retroscena sulla produzione

Creare uno show di successo come Prison Break non è stato facile, il lavoro dietro le quinte per trasformare i piani intricati di Michael Scofield (Wentworth Miller) in realtà e creare nuove storyline non è stato una passeggiata, lo show inoltre ha avuto problemi anche nelle sue prime fasi di sviluppo.

La storia segue il brillante ingegnere Micheal mentre esegue il suo piano che prevede il salvataggio di suo fratello Lincoln Burrows (Dominic Purcell) dalla prigione di Fox River prima della sua esecuzione. Sebbene Prison Break sia diventato uno degli spettacoli più popolari di Fox con le sue cinque stagioni andate in onda dal 2005 al 2009 e l’ultima stagione nel 2017, la rete non era convinta che lo spettacolo potesse avere successo all'inizio.



Quando il creatore della serie Paul Scheuring ha presentato l'idea alla Fox nel 2003, i dirigenti della rete lo hanno rifiutato. Non credevano che lo spettacolo avesse possibilità a lungo termine e non erano i soli, infatti Scheuring si è rivolto ad altre reti, ma tutti hanno rifiutato il progetto.



Prison Break è stata quindi presa in considerazione per una miniserie in 14 parti, un'idea che ha attirato brevemente anche l'attenzione di Steven Spielberg.

Ma poi, dato il successo di show con un elevato numero di episodi come Lost e 24, Fox ha deciso di riconsiderare l'idea di Scheuring per una serie televisiva e ha dato il via libera al progetto nel 2004. Parlando con il senno di poi la rete si è salvata da un errore clamoroso ed ha evitato di rifiutare quello che è diventato un vero e proprio successo a lungo termine.



La Fox ha dovuto affrontare anche una causa legale nel 2006 da due fratelli che affermavano che lo show raccontasse la loro storia. Nel 1964, Donald Hughes fece uscire suo fratello più piccolo Robert da un centro di detenzione minorile. Quest’ultimo affermato di aver inviato un manoscritto sul loro calvario a Fox, ma la rete lo ha respinto.

Ma non solo, quando la produzione finalmente è partita, è nato un enorme problema di casting. Nonostante molte audizioni, i produttori non riuscivano a trovare gli attori giusti e convincenti per i ruoli principali.



Il creatore della serie Paul Scheuring ha dichiarato: "Abbiamo passato alcune settimane strazianti vedendo quasi 25-35 attori per la parte di Scofield. Mancava una settimana all’inizio della produzione e Wentworth ha fatto il provino ed è stato Scofield per dieci volte".



Anche se Wentworth Miller è stato scelto all'ultimo minuto, Dominic Purcell detiene il record visto che è stato l'ultimo attore ad essere scelto, solo tre giorni prima dell'inizio della produzione perché Scheuring inizialmente non pensava che Purcell fosse giusto. Anche in questo caso, con il senno di poi, le scelte di casting si sono rivelate eccezionali data l'intesa tra gli attori.

Tra l'altro alcuni problemi hanno portato anche alla cancellazione di uno spin-off incentrato su una prigione femminile e vedeva come protagonista Molly, che doveva essere presentata nella terza stagione di Prison Break. Le difficoltà di casting e lo sciopero degli sceneggiatori ha portato alla cancellazione del progetto.

Scoprite a quali personaggi reali sono ispirati i nomi dei personaggi di Prison Break e dove guardare Prison Break in streaming.