Prison Break: ecco i significati nascosti dei tatuaggi di Michael Scofield

Il tatuaggio del protagonista di Prison Break, Michael Scofield, ha un'importanza fondamentale nello svolgersi delle vicende della serie. Non potendo ricordare a memoria tutti i dettagli del suo piano, ha deciso di ricoprirsi di tatoos che nascondono la planimetria del carcere e altre informazioni utili per la sua fuga.

Come scopriamo nel corso della serie, il protagonista ha avuto una simile idea vedendo le braccia totalmente ricoperte di inchiostro di una fattorina della pizza e, ha deciso di ricoprirsi di 24 disegni indelebili sul proprio corpo. Nella prima stagione incontriamo Allen Schweitzer 11121147 che rappresenta un tipo di chiave esagonale di cui Michael ha bisogno per svitare il bullone dal lavandino Schweitzer per creare una fessura nel muro da cui partirà il suo piano di fuga; Cute Poison che nasconde un'equazione chimica utile al piano; l'immagine di un Demone che dovrà essere proiettato sulla parete per abbatterla; Tre vie di fuga tra cui scegliere. Quella giusta si rivelerà essere Fitz. Vi sono poi delle carte da gioco con un numero che gli permetteranno di incastrare un boss ed infine l'immagine di una bara con una croce che nasconde una pillola che permetterà a Lincoln di essere trasferito in infermeria.

Con l'avanzare delle stagioni il tatuaggio viene mostrato sempre meno e, nella seconda stagione non riguarda più il piano di fuga dal carcere bensì il piano per il suo trasferimento a Panama. Ad esempio vi è indicata la tomba di Chace Woods dove Michael ha sepolto vestiti, le chiavi di un'auto e dei passaporti falsi; l'immagine di un fiore che indica il luogo dove è nascosta una scatola di nitroglicerina; la parola Bolshoi Booze invece, letta sottosopra, è in realtà composta da numeri che permettono di localizzare, tramite GPS, la linea di confine tra Texas e New Mexico dove Michael ha appuntamento con il "coyote" e l'immagine di Cristo in una rosa e i numeri 617 sul gambo che indica il luogo dove è ormeggiata la sua barca a Panama.

I tatuaggi torneranno ad essere un elemento di fondamentale importanza solo nella quinta stagione della serie. Il protagonista ne avrà di nuovi sui palmi e sui polsi e verranno utilizzati per incastrare Jacob Ness.

Ormai da tempo si parla di una sesta stagione di Prison Break ma, fin qui non vi sono ancora notizie sull'avvio della produzione. Come rivelato da Dominic Purcell Prison Break 6 si farà solo se verrà costruita una storia di un certo spessore. Diversamente i protagonisti del passato non vi prenderanno parte.