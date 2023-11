Prison Break torna con una nuova serie! Ci saranno i vecchi protagonisti?

Sono passati ben 6 anni dall'ultima volta che abbiamo incontrato i protagonisti di Prison Break: era il 2017 quando la quinta e ultima stagione dello show ci permetteva di dare un ultimo saluto a Michael e soci, dopo aver interrotto la loro storia quasi 10 anni prima. E se vi dicessimo che potrebbe non essere finita?

Nell'ambito della sfilza di annunci sulle nuove produzioni arrivati in giornata, con il mondo dell'intrattenimento che vede finalmente la luce dopo lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori, dalle parti di Hulu hanno infatti sganciato una bomba completamente a sorpresa: Prison Break tornerà con una nuova stagione la cui natura, però, è ancora da definirsi.

Certo è che si tratterà di una serie ambientata nell'universo nel quale si muovono Michael Scofield e i suoi compagni di avventura, ma non è chiaro se ci troveremo di fronte a un sequel della serie originale (sul coinvolgimento del cast storico, d'altronde, non è stato detto nulla) o, come appare decisamente più probabile, a uno spin-off destinato a raccontarci nuove storie.

Se le ultime uscite dello show erano state ritenute deludenti dai più, comunque, qui c'è almeno la possibilità di rifarsi: e voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo alcune curiosità sul finale di Prison Break.