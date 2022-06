A private affair: Prime Video svela il teaser trailer della serie tv con Jean Reno!

Prime Video ha svelato il teaser trailer della serie A Private Affair, la nuova produzione Original in arrivo con protagonisti Aura Garrido e il grande Jean Reno.

La serie, che non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma che sarà presto disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori, è ambientata nella Galizia della fine degli anni ‘40 e segue Marina Quiroga (Aura Garrido), una coraggiosa giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta, che si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Lo fa con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector (Jean Reno), un uomo discreto e disponibile, la cui sensibilità e audacia lo portano sempre a raggiungere il punto di svolta dell’investigazione. Come fossero una sorta di Batman al femminile e il suo inseparabile Alfred, Marina ed Hector cercheranno di superare tutti gli ostacoli per raggiungere l’obiettivo e né i pregiudizi di genere dell’epoca, né la resistenza del nuovo commissario di polizia li fermeranno dal trovare la verità.

Nel cast di questa serie coinvolgente e dal ritmo veloce si annoverano anche Ángela Molina (The Barrier), Alex García (volto noto per gli amanti di Rodrigo Sorogoyen visto anche nel capolavoro Antidisturbios), Gorka Otxoa (Velvet), Tito Valverde (Matadero), Irene Montalá (El Barco), Pablo Molinero (La Peste) e Andrés Velencoso (Velvet Colección, Edha). A private affair è composta da otto episodi ed è guidata da Teresa Fernández-Valdés nel ruolo di showrunner, con David Pinillos, María Ripoll e Daniel Aranyo alla regia.

