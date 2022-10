Private Practice: Shonda Rhimes vorrebbe un revival dello spin-off di Grey's Anatomy!

Trasmessa dal 2007 al 2013 per un totale di 6 stagioni su ABC, Private Practice è la serie spin-off di Grey's Anatomy, ambientata nella fittizia clinica privata Oceanside - Wellness Group di Los Angeles.

Durante un'intervista a Good Morning America, alla produttrice di Bridgerton e creatrice di Grey's Anatomy Shonda Rhimes è stato chiesto di nominare quale tra i suoi programmi della ABC sceglierebbe di riportare in vita. La risposta? Private Practice!

"Mi manca così tanto la mia famiglia Scandal che tornerei con loro in qualsiasi momento, ma in realtà mi sento come se non avessimo finito di raccontare le nostre storie su Private Practice", ha dichiarato la Rhimes. "Avevamo così tante altre storie da poter raccontare... Mi sentivo come se avessimo molto di più da dire con quei personaggi e molto altro da fare, sembrava uno spettacolo che aveva infinite possibilità, in cui si imparavano e si vedevano tante cose nello stesso momento".

La protagonista di Private Practice è Kate Walsh, che veste i panni di Addison Montgomery, personaggio introdotto nella prima stagione della serie madre. Walsh è tornata più volte in Grey's Anatomy e continua tutt'ora ad esse molto amata dai fan dello show.

E voi avete seguito tutto Private Practice? Sareste interessati ad una nuova eventuale stagione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!