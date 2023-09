Priyanka Chopra, i 5 migliori film di Bollywood per la star di Citadel (secondo IMDb)

Priyanka Chopra, attrice indiana già da qualche anno sulla cresta dell’onda per i suoi lavori in produzioni statunitensi, ha cominciato la sua carriera nel cinema nel proprio paese d’origine. Dopo il successo ottenuto anche in Citadel, andiamo a scoprire quali sono i 5 migliori film di Bollywood, stando ai voti di IMDb, a cui ha partecipato.

Sebbene Priyanka Chopra abbia raccontato di aver subito molestie durante un film di Bollywood, non si può negare che gran parte della sua carriera fino a questo momento sia stata legata alle produzioni cinematografiche indiane, con l'attrice che ha preso parte a diversi film importanti e acclamati provenienti dal paese orientale.

Il primo film che vogliamo ricordare è La Tigre Bianca, film distribuito in streaming da Netflix che vede la Chopra in un piccolo ma fondamentale ruolo per la trasposizione del romanzo omonimo di Aravind Adiga. Il film, che segue le vicende di Balram e della sua controversa ascesa al successo, ha un rating del 90% di voti positivi su Rotten Tomatoes e un voto medio di 7.1 su IMDb.

Molto meno recente è Bajirao Mastani, film del 2015 ambientato nell’India del 1700 che racconta la storia del generale Bajirao I di cui l’attrice del quarto capitolo di Matrix interpreta la prima moglie. Il film è stato apprezzato dalla critica per le splendide scenografie, i costumi ben realizzati e l’ottimo lavoro fatto dal cast.

Tornando ancora indietro nel tempo, non possiamo non parlare di Kaminey, film action del primo decennio del secolo che narra della rivalità tra due fratelli gemelli che cercano di raggiungere i propri obiettivi nella vita. Il ruolo della Chopra, per quanto secondario, le è valso il plauso da parte del pubblico e della stampa dedicata.

The Sky is Pink è invece datato 2019, in un periodo in cui la stella di Chopra aveva già fatto il salto internazionale. Il film è un biopic basato sulla vita di Aisha Chaydhary, una ragazza che, nata con una grave forma di fibrosi polmonare, dedica la sua vita a ispirare gli altri prima della propria morte. Il ruolo dell’attrice di Quantico nell’opera è quello della madre della protagonista, fondamentale nella narrazione della vicenda.

Al primo posto, sempre secondo i voti di IMDb, tra i film di Bollywood a cui Priyanka Chopra abbia partecipato c’è Barfi!, film del 2012 che segue le vicende di un uomo sordomuto che cerca di trovare un equilibrio nel suo amore per due diverse ragazze. La Chopra interpreta uno dei due interessi amorosi del protagonista, Jhilmil, una ragazza autistica. Il film, che ha ottenuto un voto medio di 8.1 è considerato un cult ed è considerato uno dei migliori lavori da parte dell’interprete di Citadel.

La nuova faccia della carriera di Priyanka Chopra, come abbiamo visto, non le sta impedendo di tornare a lavorare in patria tra una produzione hollywoodiana e l’altra, e, in attesa del suo prossimo passo professionale, vi lasciamo a un’analisi approfondita di Citadel.