Priyanka Chopra, l'attrice si scusa con i fan per aver partecipato al reality The Activist

Priyanka Chopra si è scusata con i propri fan per la reazione negativa suscitata dal reality show The Activist, al quale l'attrice indiana ha partecipato insieme ad altre star come Usher e Julianne Hough. Nelle intenzioni della produzione, il reality avrebbe dovuto mettere in contrapposizione cinque attivisti per promuovere le loro cause.

"Un testa a testa in sfide per promuovere le loro cause" che ha generato critiche perché gli spettatori hanno faticato a mettere in contrapposizione e l'uno contro l'altro i vari attivisti, per non parlare del fatto che tutto sembrasse un po' fuori dal mondo.



Priyanka Chopra sarà nel cast di Matrix Resurrections ma la sua carriera si allarga anche alla tv. L'attrice si è scusata con i propri fan tramite Instagram:"Sono stata commossa dal potere delle vostri voci nell'ultima settimana. Al suo interno, l'attivismo è alimentato da causa ed effetto, e quando le persone si uniscono per alzare la voce su qualcosa, c'è sempre un effetto. Vi ho ascoltati" ha dichiarato Chopra.

"Lo show ha sbagliato e mi dispiace che la mia partecipazione abbia deluso molti di voi. L'intenzione è sempre stata quella di attirare l'attenzione sulle persone che stanno dietro alle idee ed evidenziare le azioni e l'impatto delle cause che sostengono instancabilmente" ha proseguito.

Priyanka Chopra ha sottolineato anche il nuovo formato documentario annunciato di recente che metterà in evidenza gli attivisti senza metterli in competizione:"Sono felice di sapere che in questo nuovo format le loro storie saranno il momento clou e sono orgogliosa di collaborare con partner che sanno stare con i piedi per terra, mettere in pausa e rivalutare".



Nei mesi scorsi Priyanka Chopra ha incantato sul red carpet del Festival di Cannes. L'attrice è pronta per tornare sul grande schermo nel quarto capitolo di Matrix.