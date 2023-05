Priyanka Chopra Jonas sugli insulti razzisti ricevuti: 'Fanno male tutte le volte'

Nel corso di una recente intervista concessa nell'ultimo episodio di Who’s Talking to Chris Wallace, Priyanka Chopra Jonas ha ricordato l'enorme quantità di insulti razzisti ricevuti all'epoca in cui eseguì la sigla della NFL una decina d'anni fa. Ricordiamo che l'attrice è al momento assoluta protagonista di Citadel, la nuova serie evento Amazon.

"Tutto questo fa molto male: le critiche e il fatto che tutto ciò che faccio per lavoro richieda che io venga analizzata al microscopio".

La canzone "In My City" di Chopra Jonas, prodotta da RedOne e con la partecipazione di will.i.am, è diventata la sigla di apertura del Thursday Night Football 2013 di NFL Network. In seguito all'utilizzo della canzone da parte del network, la cantante ha notato che alcuni fan dell'NFL hanno espresso risposte non proprio positive su Twitter, polemizzando sulle origini asiatiche dell'attrice.

"NFL Network ha ricevuto un sacco di tweet polemici e cose del genere. Dicevano tutti: 'Chi è? Chi è questa persona? E perché dovrebbe stare sulla TV americana?' e ancora 'Il football dovrebbe essere americano'. Mi ha confuso molto, perché io sono solo un'artista con una canzone che è piaciuta al network", ha raccontato Chopra Jonas a Wallace.

Nel frattempo, Citadel è un successo su Prime Video e una delle serie più viste a livello globale.

Riflettendo sulla canzone di successo che le ha fatto ottenere l'ingaggio da parte della NFL, Chopra Jonas non ha potuto fare a meno di notare: "Ero molto giovane".

Dopo che Wallace ha chiesto a Chopra Jonas se i commenti razzisti avessero avuto un impatto negativo su di lei o se non l'avessero "colpita" dal momento che era già da tempo nel settore, la star di Citadel ha risposto: "No, ti colpisce ogni volta", ha detto. "Tutto colpisce: le critiche, il fatto che il mio lavoro richieda che io venga esaminata al microscopio. Tutto ciò che dico, la mia casa, la mia famiglia, tutto viene esaminato".

Sebbene la Chopra Jonas abbia ammesso che "ovviamente" il contraccolpo è stato doloroso, è estremamente consapevole che le critiche siano "nella natura dell'industria" e, con 23 anni di esperienza nel settore alle spalle, non si aspetta che questo possa cambiare, tuttavia, "devi iniziare a proteggerti".

"Credo che il mio lavoro debba parlare da solo", ha detto. "La migliore risposta a persone del genere, che dicevano che non appartenevo al loro mondo, è fare parte di quel mondo. E oggi ho la serie numero uno al mondo [Citadel], e sono seduta qui a parlare con Chris Wallace, quindi chi ha vinto?".