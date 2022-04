Mindhunter 3 o Frozen 3, quale dei due è più fattibile? Risponde Jonathan Groff

Il futuro di Mindhunter è incerto, e mentre i fan si chiedono se David Fincher alla fine deciderà di dare vita a una terza stagione, la star dello show Jonathan Groff ha ammesso in un'intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon che lui sarebbe disponibile a tornare.

Come sappiamo la serie, pur avendo una sua fanbase importante, non è andata sufficientemente bene su Netflix, dove non ha sfondato fino ad arrivare nella top 10. A partire da questo mancato grande successo David Fincher ha deciso di interrompere tutto, ammettendo che Mindhunter è uno "show costoso" e "a un certo punto, devi essere realistico sul fatto che i dollari devono rientrare". Tuttavia, così come il cast, il regista Asif Kapadia non si arrende, e chiede ai fan di far conoscere a Netflix il loro amore per lo show sui social. Basterà? Chissà.

Intanto Jimmy Fallon ha chiesto a Jonathan Groff, nel video che troverete in cima all'articolo, se al momento sarebbe più probabile l'arrivo della terza stagione di Mindhunter o di Frozen 3? Groff è stato enigmatico ma non ha chiuso porte: "Sento che, anche se i progetti sembrano essere molto diversi [..] un terzo film di Frozen e una terza stagione di Mindhunter sono possibili nella medesima misura."

Cosa vorrà dire nella realtà per la serie? Bisognerà attendere per capirlo.