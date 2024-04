Il problema dei 3 corpi, 5 cose da sapere prima di leggere i libri

Il successo riscosso da Il problema dei 3 corpi potrebbe invogliare molti spettatori ad avvicinarsi ai romanzi da cui la serie è tratta. Se questo è anche il vostro proposito, vi sveliamo 5 cose da sapere prima di avventurarvi nella lettura della complessa trilogia scritta da Cixin Liu.

La serie di romanzi nota come Memoria del Passato della Terra è composta da tre opere: Il problema dei 3 corpi, La materia del cosmo e Nella quarta dimensione. Per prima cosa, occorre capire di che genere stiamo parlando: fantascienza ovviamente, e più nello specifico hard sci-fi. Si tratta di un genere assai difficile da definire ma, semplificando al massimo, esso mira in generale ad essere il quanto più accurato possibile da un punto di vista scientifico. Da qui arriviamo al secondo punto da prendere in considerazione, ovvero la scelta dei creatori della serie Netflix di apportare alcune modifiche alla narrazione dei romanzi. Ad esempio, le caratteristiche del personaggio protagonista di questi ultimi, Wang Miao, vengono in parte distribuite nelle figure dei “cinque di Oxford”, assenti dalla fonte letteraria originaria. Non che il personaggio di Wang fosse approfondito più di tanto: l’interesse dell’autore era infatti un altro, ovvero soffermarsi sulle ripercussioni (reali ed eventuali) della Rivoluzione Culturale in Cina.

Altra cosa da sapere assolutamente, infatti, è che il racconto di Cixin Liu è interamente ambientato a Pechino, e non potrebbe essere diversamente, vista la rilevanza narrativa che – come abbiamo già detto – riveste l’ambientazione geografica della storia. Insomma, se da un lato la serie televisiva è più vivace dal punto di vista dell’approfondimento dei personaggi, dall’altro lato potrebbe rappresentare una versione semplificata delle questioni strettamente scientifiche e storiche affrontate dall’autore letterario. Sappiate, inoltre, che se è vero che la prima stagione dello show si ispira soprattutto al primo volume della saga, altri spunti narrativi sono presi qua e là dagli altri due, sempre con le dovute modifiche. Le differenze tra il problema dei 3 corpi e i romanzi sono molteplici: due di queste riguardano gli alieni, che nella traduzione italiana si chiamano trisolariani (dal nome del loro pianeta, Trisolaris), e il personaggio di Thomas Wade. La versione letteraria di Thomas Wade è molto diversa dal personaggio televisivo: costui, pur essendo a capo di un’agenzia di intelligence, nel libro non si occupa in prima persona della lotta contro la minaccia aliena, che invece viene inizialmente gestita da un consiglio di guerra internazionale.

